ЭСК поддержала все решения арбитра Иванова в матче «Пари НН» — «Зенит»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС вынесла решения по итогам матча первого тура РПЛ «Пари НН» — «Зенит» (0:2).
Нижегородский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в четырех эпизодах.
ЭСК признала, что судья правильно не удалил с поля защитника «Зенита» Дугласа Сантоса на 3-й минуте матча.
В заявлении говорится, что комиссия не усмотрела оснований для того, чтобы квалифицировать действия данного игрока в единоборстве за верховой мяч с игроком команды «Пари НН» Дмитрием Тихим как серьезное нарушение правил игры, так как руки при выпрыгивании игрока «Зенита» и игре в мяч двигались в естественной манере, не было дополнительного движения руки в сторону соперника.
Также в решении ЭСК говорится, что арбитр правильно не удалил с поля защитника «Зенита» Роберта Ренана на 33-й минуте игры, правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 44-й минуте матча, а также правильно удалил с поля защитника «Пари НН» Виктора Александрова на 48-й минуте встречи.
После двух туров РПЛ «Зенит» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Пари НН» располагается на 13-й строчке — 1 очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0