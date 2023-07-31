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Судейство

Сегодня, 19:01

ЭСК поддержала все решения арбитра Иванова в матче «Пари НН» — «Зенит»

Мария Гусева
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Сергей Иванов.
Фото Вячеслав Евдокимов/ ФК «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС вынесла решения по итогам матча первого тура РПЛ «Пари НН» — «Зенит» (0:2).

Нижегородский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в четырех эпизодах.

ЭСК признала, что судья правильно не удалил с поля защитника «Зенита» Дугласа Сантоса на 3-й минуте матча.

В заявлении говорится, что комиссия не усмотрела оснований для того, чтобы квалифицировать действия данного игрока в единоборстве за верховой мяч с игроком команды «Пари НН» Дмитрием Тихим как серьезное нарушение правил игры, так как руки при выпрыгивании игрока «Зенита» и игре в мяч двигались в естественной манере, не было дополнительного движения руки в сторону соперника.

&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Пари НН» — «Зенит»: ВАР Кукуян помог удалить нижегородца Александрова. Правы ли судьи?

Также в решении ЭСК говорится, что арбитр правильно не удалил с поля защитника «Зенита» Роберта Ренана на 33-й минуте игры, правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 44-й минуте матча, а также правильно удалил с поля защитника «Пари НН» Виктора Александрова на 48-й минуте встречи.

После двух туров РПЛ «Зенит» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Пари НН» располагается на 13-й строчке — 1 очко.

Источник: РФС
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ФК Зенит
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4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
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 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
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12
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