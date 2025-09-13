«Спартак» ведет переговоры с Максименко о продлении контракта

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Александром Максименко.

«Естественно, есть еще футболисты, с кем ведем переговоры, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в «Спартаке», — приводит ТАСС слова Кахигао.

Максименко является воспитанником «Спартака». За основную команду он выступает с июля 2018 года. На счету 27-летнего голкипера 205 матчей за красно-белых, 69 из которых он отыграл на ноль. Контракт Максименко с московским клубом рассчитан до июня 2026 года.