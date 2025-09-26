«Крылья Советов» — «Динамо»: Ахметов отыграл один мяч

«Крылья Советов» отыграли один мяч в матче против «Динамо» в 10-м туре РПЛ — 1:3.

На 59-й минуте отличился Ильзат Ахметов, вышедший на замену во втором тайме.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.