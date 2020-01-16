Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе в интервью «СЭ» рассказал о своем выступлении в первой части РПЛ.

— Когда вы переходили в «Спартак», то говорили, что главное — это получать много практики. Довольны в итоге тем, сколько играете? Ведь нередко начинаете на скамейке.

— Первая часть сезона вообще получилась непростой — как для меня, так и для команды. Стартовый состав? Мне кажется, я сыграл немало, но хотелось бы большего. Чтобы это случилось, надо постоянно подтверждать свое право выходить с первых минут. Быть лучшим на тренировках, чтобы в конце недели тренер сказал: ты сегодня играешь.

— Еще ни одного мяча вы не забили, выйдя на замену. Вам некомфортно в роли джокера?

— Выводы делать вам, но да, я хочу играть с первых минут. Понятно, что это разные вещи — выйти в стартовом составе или на замену. Когда играешь сразу, у тебя полно времени. Ты вливаешься в матч вместе с партнерами, есть возможность для адаптации. Чем больше времени, тем больше моментов. Конечно, выходя со скамейки, я тоже полностью отдаюсь игре. Просто качественно выйти на замену — особое искусство. Есть футболисты, которым это даже нравится. Но не мне. Хочу играть как можно больше. (Дмитрий Зеленов)

Полное интервью с Эсекиэлем Понсе читайте здесь.