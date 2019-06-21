Эсекиэль Понсе: "Готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за "Спартак"

Нападающий Эсекиэль Понсе поделился эмоциями от перехода в "Спартак"​. С 22-летним аргентинцем подписан долгосрочный контракт.

– Я читал о "Спартаке", имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлен масштабами. Впечатления самые наилучшие, – цитирует Понсе пресс-служба красно-белых. – Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере. Знаю, что "Спартак" – титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать ее частью.

Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за "Спартак". Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!

Эсекиэль Понсе стал игроком "Спартака"