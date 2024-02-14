Ещенко: «Промес теперь будет жить в Москве. Останется в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение суда Амстердама о признании полузащитника красно-белых Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Промес теперь будет жить в Москве. Мы не знаем, что там произошло на самом деле. 6 лет — это что-то мощное. Зато останется в «Спартаке», будет и дальше работать в клубе. Играл много лет с ним? Бывали у него эмоциональные всплески, но по факту — он хороший пацан. Всегда может помочь, добрый, открытый», — сказал Ещенко «СЭ».

14 февраля нидерландский суд заочно приговорил игрока к 6 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозков наркотиков. Утверждается, что в 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была перехвачена партия кокаина общим весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака».