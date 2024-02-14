Орлов: «Круговой поступил непорядочно по футбольным понятиям»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

«Он фактически подвел «Зенит». Если он хотел уйти, он должен был сказать об этом еще в ноябре. А не когда он уже поехал на сбор. И теперь проблема с поиском левого защитника, его ведь так и не могут найти. Поэтому Кругового в «Зенит-2» и отправили — некорректно он поступил, непорядочно по футбольным понятиям», — заявил Орлов «РБ Спорт».

17 января 2024 года ЦСКА сообщил о подписании контракта с защитником «Зенита» Данилом Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28.

После этого руководство петербургского клуба приняло решение отправить 25-летнего игрока в «Зенит-2».

В этом сезоне РПЛ Круговой сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.