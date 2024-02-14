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14 февраля, 13:02

Орлов: «Круговой поступил непорядочно по футбольным понятиям»

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Футболист «Зенита» Данил Круговой.
Данил Круговой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

«Он фактически подвел «Зенит». Если он хотел уйти, он должен был сказать об этом еще в ноябре. А не когда он уже поехал на сбор. И теперь проблема с поиском левого защитника, его ведь так и не могут найти. Поэтому Кругового в «Зенит-2» и отправили — некорректно он поступил, непорядочно по футбольным понятиям», — заявил Орлов «РБ Спорт».

17 января 2024 года ЦСКА сообщил о подписании контракта с защитником «Зенита» Данилом Круговым. Соглашение футболиста с армейским клубом будет действовать до конца сезона-2027/28.

После этого руководство петербургского клуба приняло решение отправить 25-летнего игрока в «Зенит-2».

В этом сезоне РПЛ Круговой сыграл 12 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

Источник: РБ Спорт
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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