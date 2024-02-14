Лайкин продолжит карьеру в тульском «Арсенале» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин продолжит карьеру в тульском «Арсенале» на правах аренды, сообщает официальный сайт московского клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает права выкупа трансфера игрока.

Лайкин в этом сезоне сыграл в трех матчах за основную команду «Спартака» и не отметился результативными действиями.