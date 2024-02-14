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Лайкин продолжит карьеру в тульском «Арсенале» на правах аренды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин продолжит карьеру в тульском «Арсенале» на правах аренды, сообщает официальный сайт московского клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает права выкупа трансфера игрока.

Лайкин в этом сезоне сыграл в трех матчах за основную команду «Спартака» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://spartak.com/media/news/0ed62122-73e3-42e0-b5e3-461fb535935d
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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15
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