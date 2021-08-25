Канделаки: «Снятие с эфира интервью Мамаева могло нанести урон «Ростову»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о том, что «Ростов» хотел снять с эфира интервью полузащитника Павла Мамаева.

Сегодня, 25 августа, Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Ростов» пытался снять с эфира интервью, но канал отказал, сославшись на уже обнародованные анонсы. В интервью Мамаев рассказал о бракоразводном процессе с Аланой Мамаевой.

«Начнем с тезиса о том, что ФК «Ростов» пытался снять с эфира интервью с Павлом Мамаевым. Мне звонил пресс-атташе клуба, юноша Иван Корж. Я понимаю, что пиарщики иногда перестраховываются, пытаясь «увести» своих подопечных в тишину, а я в этом смысле человек опытный и сразу созвонилась с Арташесом Арутюнянцем — владельцем клуба.

Арташес сказал мне следующее: он сам интервью не видел, находится в отпуске и хотел бы, чтобы интервью было достойным. Я объяснила ему, что снимать интервью нельзя, потому что сразу после съемок мы дали анонсы, и это обычная телевизионная практика.

Арташес услышал мои доводы о том, что снять интервью означает разочаровать всех зрителей, которые уже ждут его выхода. И это может нанести урон его футбольному клубу, поскольку у нас есть свобода слова и самовыражения, и раз футболист Павел Мамаев решил публично высказать свою точку зрения на то, о чем говорит его экс-супруга, то «Матч ТВ» является идеальной для этого площадкой.

Мы смонтировали версию интервью, которую я разослала всем заинтересованным лицам. Она длилась 28 минут 12 секунд и была гораздо короче, чем та, что была показана в эфире. Руководство клуба посмотреть эту версию не могло, и отсматривал ее все тот же юноша Корж. Он сказал мне, что хотел бы дать правки, с чем я без проблем согласилась.

Параллельно договоренность о правках была и с Пашей Мамаевым. Это не первая наша договоренность с Павлом, и на ней наши отношения и держатся.

Паша их дал, мы их приняли. А потом Иван Корж в 23 часа 25 минут ночи, менее чем за сутки до выхода интервью, прислал правки от себя. Мы все эти правки взяли — они носили абсолютно технический характер, вычищающий паузы. Мы их сделали, смонтировав 28-минутную версию. По смыслу в этой версии и в версии на 49 минут, которую увидел зритель, ничего не поменялось.

Слова людей, имеющих отношение к ФК «Ростов», которые говорят, что им пришлось всю ночь пересматривать интервью, являются искажением фактов, поскольку всю ночь пересматривала материал и отвечала на звонки лично я. Всю ночь его монтировали мы. А то, что другие люди смотрели материал и присылали свои замечания, — это их воля и желание.

Повторюсь, в эфир могла выйти короткая версия, но клуб захотел дать расширенную, в чем мы его и поддержали. И всегда будем поддерживать клубы, которые дают возможность снять такой шикарный эксклюзив.

И последнее. Арташес Арутюнянц позвонил мне вчера в 21 час 16 минут после эфира и поблагодарил за это интервью. То же самое сделал и Паша Мамаев. Никаких вопросов с их стороны ко мне нет, поскольку я, как обычно, свое слово держать умею.

Тем и отличаюсь от людей, которые этого делать не привыкли или боятся возникающих трудностей.

Ну, а Арташесу отдельный респект за то, что он держит слово и не ведется на провокации. Надеюсь, что мы с ним вскоре вкусно пообедаем в ресторане «Тинатин», а еще лучше — в Ростове, куда я рассчитываю приехать в ближайшее время», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Ранее журналист Нобель Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ» из-за выхода этого интервью в эфир.