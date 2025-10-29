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29 октября 2025, 19:37

Ерохин: «У «Зенита» огромная мотивация вернуться на первое место»

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о цели команды в этом сезоне.

«У «Зенита» огромная мотивация вернуться на первое место. Для этого мы работаем и стараемся. У всех в голове мысль, чтобы набрать максимальное количество очков, — цитирует Ерохина Sport24 . — Сезон столетия добавляет мотивации? Думаю, каждому добавляет мотивации, что мы играем за «Зенит». Это клуб, который всегда борется за первое место. Другого места просто не существует».

В 14-туре РПЛ Зенит сыграет против «Локомотива». Матч пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге.

«Зенит» после 13 туров c 26 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 27 баллов и 2-я позиция.

Источник: Sport24
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Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
4
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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