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Ерохин сыграл на гитаре во время занятия на велотренажере

14:15
Александр Ерохин. Фото "СЭ"
Александр Ерохин. Фото "СЭ"
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Twitter сборной России опубликовал видео с полузащитником «Зенита» Александром Ерохиным, который поддержал челлендж других игроков #StayAtHomeChallenge.

— Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Акустический #StayAtHomeChallenge от Александра Ерохина, — подписала видео пресс-служба сборной России.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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