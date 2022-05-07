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Сегодня, 20:07

«Чемпион не имеет права опускать руки». Ерохин — о мотивации «Зенита»

Полузащитник «Зенита» рассказал о настрое на заключительные матчи сезона
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о настрое на заключительные матчи сезона Тиинькофф РПЛ.

— Очень много в интернете пишут, и болельщики обсуждают ситуацию по поводу чемпионских коридоров со «Спартаком», с «Нижним Новгородом», кто-то отказывается, кто-то нет. Вы профессиональный футболист, который только что стал чемпионом. Вам это вообще важно, чтобы эта традиция была соблюдена, или у нас в России это не особо-то и традиция.

— Сложно сказать. Не думаю, что это какой-то момент, на который нужно сильно обращать внимание. То есть если будет, значит будет. Но это футбольный мир, футбольные традиции. Думаю, их соблюдать было бы неплохо.

— Как находить мотивацию на два последних матча?

— Так же, как и сегодня. Все бились, старались. Тем более, матчи со «Спартаком» всегда принципиальные. И с «Нижним Новгородом» будем выходить играть, потому что чемпион не имеет права опускать руки и в оставшихся матчах показывать не тот футбол, который должен.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-05-07-aleksandr-erokhin-ochen-kruto-povzaimodeystvovali-s-virazhom.htm

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Сочи 1
2-й тайм

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30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

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40%

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ТБ 2.5

24%

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26%

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Александр Ерохин
ФК Зенит
0
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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