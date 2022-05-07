Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о настрое на заключительные матчи сезона Тиинькофф РПЛ.

— Очень много в интернете пишут, и болельщики обсуждают ситуацию по поводу чемпионских коридоров со «Спартаком», с «Нижним Новгородом», кто-то отказывается, кто-то нет. Вы профессиональный футболист, который только что стал чемпионом. Вам это вообще важно, чтобы эта традиция была соблюдена, или у нас в России это не особо-то и традиция.

— Сложно сказать. Не думаю, что это какой-то момент, на который нужно сильно обращать внимание. То есть если будет, значит будет. Но это футбольный мир, футбольные традиции. Думаю, их соблюдать было бы неплохо.

— Как находить мотивацию на два последних матча?

— Так же, как и сегодня. Все бились, старались. Тем более, матчи со «Спартаком» всегда принципиальные. И с «Нижним Новгородом» будем выходить играть, потому что чемпион не имеет права опускать руки и в оставшихся матчах показывать не тот футбол, который должен.