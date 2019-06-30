Ерохин хочет пригласить в Барнаул детские команды из Москвы и Петербурга

Хавбек "Зенита" Александр Ерохин рассказал "СЭ" о перспективах детского турнира, который он проводит в родном Барнауле.

– Весной состоялся очередной кубок Александра Ерохина. Насколько это для вас важно? – вопрос полузащитнику.

– Я хочу, чтобы в городе развивался футбол. Там не так много детских турниров, а какие есть – не такие крупные. На мой приезжают команды из Казахстана, из Новосибирска, Красноярска, Томска. В этом году хотели пригласить ребят из Москвы и Петербурга, но не получилось. Возможно, в следующем расширим географию. Это нужно Барнаулу.

– Советуетесь с футболистами, у которых уже есть опыт проведения таких турниров? С Дзагоевым или Габуловым, например.

– Алан и Володя стали раньше проводить соревнования в родных городах, и мне было интересно у них узнать об этом – общались на чемпионате мира. Вообще мне, конечно, интересно, как Габулов выстраивает свою работу на посту министра спорта Северной Осетии. Знаю, что одна из идей – возродить "Аланию" и футбол в регионе в целом. Володя много лет занимался турнирами, знает, как обстоят дела с детским спортом, с инфраструктурой в регионе. Сейчас еще больше погрузился в эти вопросы. Если Габулов за что-то берется, то делает все, чтобы достичь цели.

– Если вы были бы главой Барнаула, что бы изменили в городе?

– Я – воспитанник барнаульского "Динамо". Поэтому больше внимания уделил бы клубу. Команда во второй лиге, больших задач не решает, хочется изменить это. (Гоша Чернов)

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