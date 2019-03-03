12:34 | Футбол — РПЛ

"Енисей" – "Ростов": Еременко и Попов в старте гостей

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"Ростов" и "Енисей" опубликовали стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата России, сообщают Твиттеры команд.

Стартовый состав "Ростова": Песьяков – Логашов, Мевля, Новосельцев, Хаджикадунич, Чернов – Глебов, Норманн, Попов, Еременко – Шомуродов.

Запасные: Абаев, Паршивлюк, Сигурдарсон, Зуев, Ионов, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Плиев, Щадин.

Стартовый состав "Енисея": Юрченко – Занев, Кичин, Гаджибеков, Ятченко – Сарр, Торбинский, Огуде – Савичев, Саркисов, Данченко.

Запасные: Нестеренко, Едапин, Захаров, Грицаенко, Комолов, Рожков, Семакин, Хубулов, Костюков, Комков, Соболев, Кутьин.

"Енисей" – "Ростов": чемпионат России, онлайн-трансляция, 3 марта, начало – в 14.00 (мск).

Енисей - Ростов

 

 

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