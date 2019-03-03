"Енисей" – "Ростов": Еременко и Попов в старте гостей

"Ростов" и "Енисей" опубликовали стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата России, сообщают Твиттеры команд.
Стартовый состав "Ростова": Песьяков – Логашов, Мевля, Новосельцев, Хаджикадунич, Чернов – Глебов, Норманн, Попов, Еременко – Шомуродов.
Запасные: Абаев, Паршивлюк, Сигурдарсон, Зуев, Ионов, Зайнутдинов, Кьяртанссон, Плиев, Щадин.
Стартовый состав "Енисея": Юрченко – Занев, Кичин, Гаджибеков, Ятченко – Сарр, Торбинский, Огуде – Савичев, Саркисов, Данченко.
Запасные: Нестеренко, Едапин, Захаров, Грицаенко, Комолов, Рожков, Семакин, Хубулов, Костюков, Комков, Соболев, Кутьин.
"Енисей" – "Ростов": чемпионат России, онлайн-трансляция, 3 марта, начало – в 14.00 (мск).
⚽️💪🏼💛💙– Football Club Rostov (@rostovfc) 3 марта 2019 г.
Наш состав на матч против "Енисея" pic.twitter.com/l78rSP0XlQ
Наш состав на первый официальный матч в 2019 году! #ЕнисейРостов pic.twitter.com/5PBVplpRHy– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 3 марта 2019 г.