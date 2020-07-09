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«Ему виднее сверху сидеть там и говорить». Джикия ответил Баженову об отсутствии лидеров в «Спартаке»

01:23
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия после ничьей с «Локомотивом» в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России (1:1) ответил экс-форварду красно-белых Никите Баженову. Бывший футболист считает, что команде не хватает лидера.

— Сейчас говорят, что «Спартаку» не хватает лидера. Вам, как капитану, не обидно это слышать?

— Кто говорит?

— Эксперты.

— Какие эксперты?

— Сегодня об этом сказал Никита Баженов.

— Конкретно про меня так сказал?

— Что у команды в целом нет лидера?

— Ну, ему виднее сверху сидеть там и говорить. (Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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