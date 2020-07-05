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«Аааааааааа! Все! Победа! Ура! Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Эмоциональная реакция «Зенита» на победу в чемпионате

5 июля 2020, 22:35
«Зенит» стал чемпионом России. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» стал чемпионом России. Фото ФК «Зенит»
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала эмоциональный твит после победы в чемпионате России. В воскресенье питерцы обыграли «Краснодар» (4:2).

— Аааааааааа! Все! 2:4! Победа! Рекорд! Ура! Кто чемпионы? Мы чемпионы! С праздником, сине-бело-голубые! — говорится в посте «Зенита» в Twitter.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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