«Аааааааааа! Все! Победа! Ура! Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Эмоциональная реакция «Зенита» на победу в чемпионате
5 июля 2020, 22:35
Пресс-служба «Зенита» опубликовала эмоциональный твит после победы в чемпионате России. В воскресенье питерцы обыграли «Краснодар» (4:2).
— Аааааааааа! Все! 2:4! Победа! Рекорд! Ура! Кто чемпионы? Мы чемпионы! С праздником, сине-бело-голубые! — говорится в посте «Зенита» в Twitter.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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