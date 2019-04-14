Эмоции Кононова в концовке матча против "Ростова". Видео

"Спартак" проиграл "Ростову" в матче 23-го тура премьер-лиги (1:2). Главный тренер красно-белых Олег Кононов эмоционально отреагировал на нереализованный момент хавбека Романа Зобнина в концовке встречи.

"Спартак" с 36 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. "Ростов"набрал 35 баллов и поднялся на 6-ю строчку.

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