Эмануэль Маммана: «Никогда не сдавайся»

Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана опубликовал новый пост в Instagram.

«Никогда не сдавайся», — написал аргентинец.

5 июля стало известно, что 25-летний защитник будет набирать физические кондиции и спортивную форму вместе с «Зенитом-2», который проводит предсезонные сборы в Железноводске.

Маммана перешел в «Зенит» в 2017 году и провел 41 матч. Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом страны. Сезон-2020/21 Маммана отыграл в «Сочи» на правах аренды. На его счету 19 матчей во всех турнирах.

Контракт защитника с «Зенитом» истекает летом 2022 года.