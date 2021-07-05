Сафонов присоединился к «Краснодару» на сборе

Начался второй предсезонный сбор «Краснодара». Как сообщает 5 июля официальный сайт клуба, он пройдет в окрестностях австрийского города Кицбюэль.

Сбор продлится до 19 июля, при этом черно-зеленые запланировали три контрольных матча: с немецким «Нюрнбергом» (10 июля), чешским «Динамо» из Ческе-Будеевице (14 июля) и немецкой «Арминией» (18 июля).

Начиная со второго сбора, к работе в общей группе приступил Матвей Сафонов, который выступал за сборную России на Евро-2020. Виктор Классон и Кристоффер Олссон, пробившиеся в плей-офф Евро вместе со сборной Швеции, присоединятся к команде позже.