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Сафонов присоединился к «Краснодару» на сборе

23:35
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
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Начался второй предсезонный сбор «Краснодара». Как сообщает 5 июля официальный сайт клуба, он пройдет в окрестностях австрийского города Кицбюэль.

Сбор продлится до 19 июля, при этом черно-зеленые запланировали три контрольных матча: с немецким «Нюрнбергом» (10 июля), чешским «Динамо» из Ческе-Будеевице (14 июля) и немецкой «Арминией» (18 июля).

Начиная со второго сбора, к работе в общей группе приступил Матвей Сафонов, который выступал за сборную России на Евро-2020. Виктор Классон и Кристоффер Олссон, пробившиеся в плей-офф Евро вместе со сборной Швеции, присоединятся к команде позже.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139620

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Евгений Петров все материалы автора

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