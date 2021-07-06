Форвард ЦСКА Яковлев получил закрытую черепно-мозговую травму в товарищеском матче с «Копенгагеном»
08:15
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев получил повреждение в товарищеском матче против «Копенгагена» (0:1), сообщает официальный сайт армейцев.
19-летний россиянин получил закрытую черепно-мозговую травму во время одного из столкновений. У футболиста было подозрение на сотрясение головного мозга, но в ходе медицинского обследования оно не подтвердилось.
Яковлев — воспитанник ЦСКА. Форвард принял участие в двух официальных матчах основной команды и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/yakovlev-poluchil-travmu/
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