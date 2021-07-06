Форвард ЦСКА Яковлев получил закрытую черепно-мозговую травму в товарищеском матче с «Копенгагеном»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев получил повреждение в товарищеском матче против «Копенгагена» (0:1), сообщает официальный сайт армейцев.

19-летний россиянин получил закрытую черепно-мозговую травму во время одного из столкновений. У футболиста было подозрение на сотрясение головного мозга, но в ходе медицинского обследования оно не подтвердилось.

Яковлев — воспитанник ЦСКА. Форвард принял участие в двух официальных матчах основной команды и не отличился результативными действиями.