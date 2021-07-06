Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Форвард ЦСКА Яковлев получил закрытую черепно-мозговую травму в товарищеском матче с «Копенгагеном»

08:15
Теги:

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев получил повреждение в товарищеском матче против «Копенгагена» (0:1), сообщает официальный сайт армейцев.

19-летний россиянин получил закрытую черепно-мозговую травму во время одного из столкновений. У футболиста было подозрение на сотрясение головного мозга, но в ходе медицинского обследования оно не подтвердилось.

Яковлев — воспитанник ЦСКА. Форвард принял участие в двух официальных матчах основной команды и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/yakovlev-poluchil-travmu/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рано хоронить «Монреаль»! 0-4 в финале не будет, а российский защитник шикарно дебютировал в серии
Эксперт назвал признаки прослушки телефона
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся 28 человек
Фото: почему дочь покойного Меньшова умоляет о помощи
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы