Эльмир Набиуллин: "Возможно, у России было мало времени на подготовку к бельгийцам"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин считает, что сборная России могла сыграть вничью с Бельгией (1:3) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

– Очень обидное поражение. Сборная могла сыграть и вничью, и выиграть. Возможно, у команды было мало времени на подготовку. А вообще ребята смотрелись очень неплохо.

Во время чемпионата мира ребят нередко спрашивали, в чем кроется секрет успеха сборной России. Как правило, они отвечали, что у нас такая единая команда. Хороший, здоровый коллектив позволил так сильно выступить на турнире, – цитирует Набиуллина пресс-служба "Зенита".

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира