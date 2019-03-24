Эльмир Набиуллин: "Возможно, у России было мало времени на подготовку к бельгийцам"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин считает, что сборная России могла сыграть вничью с Бельгией (1:3) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
– Очень обидное поражение. Сборная могла сыграть и вничью, и выиграть. Возможно, у команды было мало времени на подготовку. А вообще ребята смотрелись очень неплохо.
Во время чемпионата мира ребят нередко спрашивали, в чем кроется секрет успеха сборной России. Как правило, они отвечали, что у нас такая единая команда. Хороший, здоровый коллектив позволил так сильно выступить на турнире, – цитирует Набиуллина пресс-служба "Зенита".
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-03-24-kogda-menya-perestavili-iz-poluzashchity-v-oboronu-ya-obaldel-erokhin-i-nabiullin-otvetili-na-voprosy.htm