Эль-Кабир не поможет «Уралу» в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Урала» Отман Эль-Кабир не примет участия в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» из-за травмы. Неизвестно, сыграет ли он в полуфинале Кубка России с «Химками».

— Сегодня нашей команде не смогут помочь травмированный Олег Баклов, а также Отман Эль-Кабир, получивший повреждение в прошлом туре, — отмечено на сайте «Урала».

Эль-Кабир получил повреждение в матче 28-го тура с «Краснодаром» (0:3). В текущем сезоне на счету 28-летнего голландца 7 голов и 3 результативные передачи в 23 матчах.

«Урал» с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.