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Судейство

5 октября, 19:08

ЭСК признала ошибочным решение судьи Сухого не удалять Кайо в матче «Крылья Советов» — «Краснодар»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не удалять защитника «Краснодара» Кайо в матче 11-го тура против «Крыльев Советов» (0:0).

Об этом сообщил глава департамента судейства РФС и председатель ЭСК Павел Каманцев.

«Крылья Советов» — «Краснодар»: момент с возможным голом — это вопрос не офсайдных линий, поскольку это за пределами поля, то есть вопрос не офсайда, а наличия камер. Расположение камер не позволило в данном моменте оценить [Сергею] Карасеву (ВАР матча «Крылья Советов» — «Краснодар» — Прим. «СЭ») этот момент, такое случается.

Решения тут только два: чип в мяче, дорогостоящая технология, если лига введет, мы будем благодарны, или расположение большого количества камер, но это тоже вопрос экономики, вопрос вещателя, если они будут, мы будем довольны. По тем ракурсам, которые были у Карасева, решение было принять невозможно.

«Крылья Советов» написали обращение по нескольким пунктам, ЭСК его рассмотрела. По части пунктов признали ошибку арбитра, в частности, вторая желтая карточка Кайо на 87-й минуте, где он ногу вытягивает не вполне корректно. В ситуации с голом как минимум действия VAR признали верными, оценка в целом будет сформирована, в соответствии с ней будут осуществляться дальнейшие назначения», — цитирует ТАСС Каманцева.

«Крылья» идут на 11-м месте (11 очков). «Краснодар» остался на пятой строчке, набрав 21 очко.

В следующем туре «быки» 9 октября сыграют на выезде против «Ростова». «Крылья» в этот же день в гостях встретятся со «Спартаком».

Источник: https://tass.ru/sport/15965345?
РПЛ
РФС
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сухой
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