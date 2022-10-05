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5 октября, 18:51

Член комитета сборных команд РФС Мирзоян рассказал о полномочиях организации

Мария Гусева
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Член комитета сборных команд Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Мирзоян рассказал о полномочиях организации.

— Большие будут полномочия у нового комитета? Например, он может посоветовать уволить Валерия Карпина?
— Зачем? Вы хотите, чтобы сейчас уволили Карпина?

— Нет. Хочу понять, в чем полномочия комитета и на что он будет влиять.
— Это все будет на сайте РФС. Возьмите и прочтите.

— У Карпина в конце года истекает контракт со сборной России. Будет ли комитет вырабатывать какую-то позицию по продлению соглашения?

— Комитет не уполномочен вырабатывать. Он может рекомендовать, — цитирует «РБ Спорт» Мирзояна.

Сегодня, 5 октября, исполком РФС на заседании утвердил состав шести комитетов, а также объявил об утверждении Максима Митрофанова в должности генерального секретаря организации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mirzoyan-novy-j-komitet-mozhet-rekomendovat-prodlit-kontrakt-s-karpiny-m-ili-net/
Футбол
РФС
Александр Мирзоян
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