Экспертно-судейская комиссия РФС: гол Дзюбы «Уралу» засчитан ошибочно

На заседании Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС был рассмотрен гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) на 4-й минута матча 8-го тура Тинькофф РПЛ.

Комиссия признала ошибку арбитра, засчитавшего данный гол, потому что Дзюба находился в положении вне игры во время передачи на него.

— Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что по заключению независимого специального советника генерального секретаря РФС Д. Эллерея, VAR и AVAR была допущена ошибка при разметке линий, характеризующих расположение предпоследнего игрока обороняющейся команды и нападающего относительно линии ворот, в связи с чем судьями было принято неверное фактическое решение по определению положения «вне игры», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Ранее Эллерей совместно с командой проекта ВАР в России подробно разобрал этот эпизод.

РФС: гол Дзюбы «Уралу» засчитан ошибочно