Эксперт по трансферам подтвердил скорый переход Ловрена из «Зенита» в «Лион»
Турецкий журналист, эксперт по трансферам Экрем Конур подтвердил, что защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет в «Лион».
«Ловерн: из «Зенита» — в «Лион». Скоро», — написал журналист в Twitter.
По данным L'Equipe, стороны уже согласовали сделку. Клуб из Санкт-Петербурга получит за 33-летнего хорвата 2 миллиона евро.
Сам Ловрен, который уже выступал за «Лион» с 2010 по 2013 год, подпишет контракт с французским клубом на два сезона.
В текущем сезоне защитник провел 16 матчей за «Зенит», в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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|
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|5
|2
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|35
|
4
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|5
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|29
|
5
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|5
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|
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|1
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|
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|7
|4
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
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|6
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|5
|5
|7
|20-25
|20
|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
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|
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|17
|1
|10
|6
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|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
|11
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|
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|Торпедо
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|1
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|13
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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