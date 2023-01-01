Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:03

Корниленко подвел итоги года для «Крыльев Советов»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подвел итоги 2022 года для команды.

«Итоги мы будем подводить в конце сезона. Сейчас можно сказать о нашем восьмом месте в прошлом сезоне, о том, что наши игроки вызываются в сборную, развиваются, показывают хороший симпатичный футбол — наш стиль узнаваем. Болельщикам в 2023 году хочется пожелать хорошего настроения, чтобы у нас исполнялись все мечты и желания. Желаю всегда болеть за «Крылья», а мы постараемся их всегда радовать», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли восьмое место в РПЛ. На данный момент самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-vydelil-glavnye-itogi-2022-goda-dlya-krylev-sovetov-217477/
Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ
Без снега и русских. Чего ждать от «Тур де Ски» — 2023?
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела: «Выпил бы водку с Быстровым, но я трезвенник»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости