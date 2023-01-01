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Анзор Кавазашвили: «Оцениваю шансы «Спартака» на чемпионство в 65 процентов»

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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что у красно-белых больше шансов на чемпионство в текущем сезоне, чем у «Зенита».

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«В этом сезоне у «Спартака» больше шансов на триумф, я сужу по последним матчам, они на коне! Оцениваю шансы красно-белых на чемпионство в 65 процентов, а «Зенита» — в 35 процентов. У моей любимой команды объективно больше шансов. Команда находится на правильном пути, они идут по плану — отодвинуть в сторону питерскую команду», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

82-летний экс-голкипер считает, что московский клуб должен стать гегемоном российского футбола.

«Это однажды случится. Мы уже это делали, так было с киевским «Динамо» — убрали их и стали чемпионами. «Спартак» должен быть всегда чемпионом — так и будет в 2023 году, я думаю так и будет», — добавил Кавазашвили.

«Зенит» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров. «Спартак» — второй с 36 баллами. Красно-белых тренирует испанец Гильермо Абаскаль. 33-летний специалист возглавил российский клуб 10 июня 2022 года. Сергей Семак работает главным тренером сине-бело-голубых с мая 2018-го. Вместе с «Зенитом» он выиграл 8 трофеев: четыре золота РПЛ (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), один Кубок России-2019/20 и три Суперкубка страны (2020, 2021, 2022).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-u-spartaka-65-na-chempionstvo-u-zenita-35/
Анзор Кавазашвили
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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