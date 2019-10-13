Экс-водитель Фернанду рассказал, при каких обстоятельствах попал в тюрьму

Робсон Оливейра, экс-водитель бывшего полузащитника «Спартака» Фернанду, рассказал об обстоятельствах своего задержания в начале 2019 года. С нынешнего сезона бразилец выступает за китайский «Бэйцзин Гоань».

— Я не знал, что в чемодане были запрещенные вещества, — приводит слова водителя Globo. — В аэропорту мне передали несколько чемоданов для Фернанду и его подруги Рафаэллы, и в одном из них находились эти лекарства. Я даже не задумывался, что там внутри них, и просто положил их в машину. Когда полицейские обнаружили это, то начался кошмар. Мы с женой Симоной были до 3 часов в участке, после чего нам дали поспать до 7 утра в машине.

В 11 утра нас отпустили под подписку о невыезде. Но затем снова взяли под стражу: Фернанду и Рафаэла сказали, что нам нужно съездить в одно место. Я уже понял, что мы едем в полицию, я спросил об этом в машине, которую сам же и вел. Я потерял почти год своей жизни и очень сильно об этом переживаю.

Робсон Оливейра был задержан в московском аэропорту при попытке провезти запрещенные в России препараты. Ему грозит длительный тюремный срок.

27-летний Фернанду играл за «Спартак» с 2016 по 2019 годы и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.