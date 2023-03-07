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Ари сравнил Широкова с Усманом Дембеле из «Барселоны»

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Бывший нападающий сборной России Ари высоко оценил уровень экс-полузащитника «Зенита» Романа Широкова.

«Для меня самый сильный российский футболист, которого я видел, — Роман Широков. Это исполнитель топ-уровня! Широков поиграл и в «Зените», и в «Спартаке», а когда перешел в «Краснодар», многие говорили, что он уже не сможет заиграть, якобы старый. В итоге Роман доказал, что необязательно быть быстрым футболистом, важно уметь видеть поле и отдавать передачи прямо в ноги, как это делал Широков. Он был игроком высокого европейского уровня, по уровню — как Усман Дембеле, такая же техника, дриблинг. По моему мнению, они похожи», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Широков завершил карьеру футболиста в 2016-м году. В понедельник, 6 марта «Сатурн» объявил о его назначении на пост генерального директора клуба. До этого 41-летний специалист работал спортивным директором в «Динамо» и «Химках».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-shirokov-samy-j-sil-ny-j-rossijskij-futbolist-po-urovnyu-kak-usman-dembele/
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Роман Широков
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И В Н П +/- О
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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