В «Оренбурге» рассказали, когда будут обсуждать с тренером Личкой продление контракта

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«У нас с Марцелом все просто, мы в хороших отношениях. Нет никаких проблем. Во время зимних сборов будем общаться по поводу продления контракта. Все будет хорошо», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Действующее соглашение чешского специалиста с российским клубом рассчитано до лета 2023 года. Он возглавляет команду с августа 2020 года.

«Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.