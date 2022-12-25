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Сегодня, 13:02

В «Оренбурге» рассказали, когда будут обсуждать с тренером Личкой продление контракта

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«У нас с Марцелом все просто, мы в хороших отношениях. Нет никаких проблем. Во время зимних сборов будем общаться по поводу продления контракта. Все будет хорошо», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Действующее соглашение чешского специалиста с российским клубом рассчитано до лета 2023 года. Он возглавляет команду с августа 2020 года.

«Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-na-sborah-budem-obshhat-sya-s-lichkoj-po-povodu-prodleniya-kontrakta/
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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 - : -
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