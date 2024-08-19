Экс-тренер Джикии: «Спартак» неправильно относится к своим лидерам. Такое отношение не красит клуб"

Александр Антипов, тренировавший экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотиве-2», поделился с «СЭ» мнением о будущем футболиста.

«Очень удивляет тот факт, что Георгий все еще без клуба, потому что он — квалифицированный футболист. Опытный мастер, который все доказал своей игрой на протяжении многих лет за «Спартак» и сборную России. Он способен усилить клубы из топ-5 РПЛ. Больше чем уверен, Георгий востребован и в России, и за рубежом. То, что он не играл полгода — это не большой срок. Георгий не играл по нефутбольным причинам. Такой серьезный и великий клуб неправильно относится к своим лидерам, как было и с Глушаковым, который многие годы был верен команде. Такое отношение не красит такой клуб, как «Спартак», — сказал Антипов «СЭ».

30-летний Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24.