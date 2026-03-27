Овчинников — об уходе из ЦСКА: «Гончаренко не понравилось мое поведение, когда я был и.о.»

Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах покинул армейский клуб в конце 2020 года.

— Как в ЦСКА тренеру сообщают об уходе?

— Изощренно, ха-ха! 29 декабря позвонил Бабаев. Попросил срочно подъехать в офис и объявил: «Сережа, контракт у тебя закончился, принято решение не продлевать». Я засмеялся: «Роман Юрьевич, могли бы после Нового года сказать». Но мы остались в шикарных отношениях, как и с другими руководителями клуба. Контактируем не только по рабочим вопросам, ЦСКА меня на матчи приглашает.

— После звонка Бабаева вы понимали, к чему идет?

— Догадывался. Я же был на связи с Онопко, вызвали нас в один день. Витя вообще пострадал ни за что.

— Расшифруйте.

— Судя по всему, Гончаренко не понравилось мое поведение, когда я был исполняющим обязанности главного тренера. Не знаю, что ему показалось, но пожелал расстаться.

— Цитата из вашего интервью: «Мои разногласия с Гончаренко — рабочие моменты. Но кому-то надо было уйти». Почему вам, а не ему?

— Потому что убрать ассистента проще, чем главного тренера. Хотя не думаю, что эта ситуация в принципе требовала чьего-то ухода. Наоборот, надо было сплотиться, спокойно обсудить предстоящую работу на сборах, расписать зоны ответственности. Раньше-то мы нормально ладили.

— Гончаренко вообразил, что вы метите в главные?

— Да никуда я не метил! Всегда был помощником — в рамках изначальных договоренностей с руководством ЦСКА. А когда Виктор Михайлович внезапно уехал в Минск, стал на неделю и.о.

— Так что конкретно ему не понравилось?

— Не знаю. Мне Гончаренко ничего не говорил.

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