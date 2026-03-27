Овчинников — об уходе из ЦСКА: «Гончаренко не понравилось мое поведение, когда я был и.о.»
Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах покинул армейский клуб в конце 2020 года.
— Как в ЦСКА тренеру сообщают об уходе?
— Изощренно, ха-ха! 29 декабря позвонил Бабаев. Попросил срочно подъехать в офис и объявил: «Сережа, контракт у тебя закончился, принято решение не продлевать». Я засмеялся: «Роман Юрьевич, могли бы после Нового года сказать». Но мы остались в шикарных отношениях, как и с другими руководителями клуба. Контактируем не только по рабочим вопросам, ЦСКА меня на матчи приглашает.
— После звонка Бабаева вы понимали, к чему идет?
— Догадывался. Я же был на связи с Онопко, вызвали нас в один день. Витя вообще пострадал ни за что.
— Расшифруйте.
— Судя по всему, Гончаренко не понравилось мое поведение, когда я был исполняющим обязанности главного тренера. Не знаю, что ему показалось, но пожелал расстаться.
— Цитата из вашего интервью: «Мои разногласия с Гончаренко — рабочие моменты. Но кому-то надо было уйти». Почему вам, а не ему?
— Потому что убрать ассистента проще, чем главного тренера. Хотя не думаю, что эта ситуация в принципе требовала чьего-то ухода. Наоборот, надо было сплотиться, спокойно обсудить предстоящую работу на сборах, расписать зоны ответственности. Раньше-то мы нормально ладили.
— Гончаренко вообразил, что вы метите в главные?
— Да никуда я не метил! Всегда был помощником — в рамках изначальных договоренностей с руководством ЦСКА. А когда Виктор Михайлович внезапно уехал в Минск, стал на неделю и.о.
— Так что конкретно ему не понравилось?
— Не знаю. Мне Гончаренко ничего не говорил.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1