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Овчинников — об уходе из ЦСКА: «Гончаренко не понравилось мое поведение, когда я был и.о.»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах покинул армейский клуб в конце 2020 года.

— Как в ЦСКА тренеру сообщают об уходе?

— Изощренно, ха-ха! 29 декабря позвонил Бабаев. Попросил срочно подъехать в офис и объявил: «Сережа, контракт у тебя закончился, принято решение не продлевать». Я засмеялся: «Роман Юрьевич, могли бы после Нового года сказать». Но мы остались в шикарных отношениях, как и с другими руководителями клуба. Контактируем не только по рабочим вопросам, ЦСКА меня на матчи приглашает.

— После звонка Бабаева вы понимали, к чему идет?

— Догадывался. Я же был на связи с Онопко, вызвали нас в один день. Витя вообще пострадал ни за что.

— Расшифруйте.

— Судя по всему, Гончаренко не понравилось мое поведение, когда я был исполняющим обязанности главного тренера. Не знаю, что ему показалось, но пожелал расстаться.

— Цитата из вашего интервью: «Мои разногласия с Гончаренко — рабочие моменты. Но кому-то надо было уйти». Почему вам, а не ему?

— Потому что убрать ассистента проще, чем главного тренера. Хотя не думаю, что эта ситуация в принципе требовала чьего-то ухода. Наоборот, надо было сплотиться, спокойно обсудить предстоящую работу на сборах, расписать зоны ответственности. Раньше-то мы нормально ладили.

— Гончаренко вообразил, что вы метите в главные?

— Да никуда я не метил! Всегда был помощником — в рамках изначальных договоренностей с руководством ЦСКА. А когда Виктор Михайлович внезапно уехал в Минск, стал на неделю и.о.

— Так что конкретно ему не понравилось?

— Не знаю. Мне Гончаренко ничего не говорил.

Сергей Овчинников.Сергей Овчинников: «Жириновский предлагал вступить в ЛДПР»

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Сергей Овчинников (футбол)
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Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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