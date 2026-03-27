Пять игроков молодежной команды «Зенита» готовятся к матчу с «Кайратом»

По информации «СЭ», к тренировкам с основным составом «Зенита» во время паузы на матчи сборных привлечены 17-летние Амир Мусаев и Егор Потапенко, а также 18-летние Тимофей Хотулев, Иван Шаталов и Алексей Касаджиков, выступающие за «Зенит-М».

В субботу, 28 марта, петербургская команда дома сыграет против «Кайрата» в рамках Winline Суперсерии. С большой долей вероятности воспитанники сине-бело-голубых 2008 и 2009 годов рождения попадут в заявку на эту встречу.

Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19.00.