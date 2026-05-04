Дегтярев поздравил Слуцкого с 55-летием: «Любовь к России и футболу объединяет нас»

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с «СЭ» поздравил главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого с днем рождения.

В понедельник, 4 мая, Леониду Слуцкому исполнилось 55 лет.

«От всего спортивного сообщества поздравляю футбольного тренера и менеджера Леонида Слуцкого с 55-летием. Он по праву заслужил репутацию одного из самых неординарных и талантливых функционеров в нашем спорте, а благодаря харизме приобрел узнаваемость далеко за пределами отрасли.

Слуцкий работал более чем с 10 командами, но в нашей стране его особенно ценят за высокие результаты на посту главного тренера ЦСКА, а также как антикризисного менеджера для сборной России в 2015-2016 годах. За рубежом он хорошо проявил себя в таких клубах, как нидерландский «Витесс» и китайский «Шанхай Шэньхуа», во главе которого дважды выигрывал Суперкубок Китая и выходил в плей-офф Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

На мой взгляд, главное достоинство Леонида Слуцкого в умении раскрывать молодые таланты, развивать своих игроков и свою школу. Желаю имениннику здоровья, энергии, новых побед и, конечно, веры надежды и любви, ведь любовь к России и футболу нас объединяет», — сказал Дегтярев «СЭ».

Вместе с ЦСКА Слуцкий трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Под руководством специалиста сборная России выходила на Евро-2016.

Помимо этого, Слуцкий работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Рубине», английском «Халле» и нидерландском «Витессе». С декабря 2023 года россиянин возглавляет «Шанхай Шэньхуа».