Дегтярев поздравил Слуцкого с 55-летием: «Любовь к России и футболу объединяет нас»
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с «СЭ» поздравил главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого с днем рождения.
В понедельник, 4 мая, Леониду Слуцкому исполнилось 55 лет.
«От всего спортивного сообщества поздравляю футбольного тренера и менеджера Леонида Слуцкого с 55-летием. Он по праву заслужил репутацию одного из самых неординарных и талантливых функционеров в нашем спорте, а благодаря харизме приобрел узнаваемость далеко за пределами отрасли.
Слуцкий работал более чем с 10 командами, но в нашей стране его особенно ценят за высокие результаты на посту главного тренера ЦСКА, а также как антикризисного менеджера для сборной России в 2015-2016 годах. За рубежом он хорошо проявил себя в таких клубах, как нидерландский «Витесс» и китайский «Шанхай Шэньхуа», во главе которого дважды выигрывал Суперкубок Китая и выходил в плей-офф Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.
На мой взгляд, главное достоинство Леонида Слуцкого в умении раскрывать молодые таланты, развивать своих игроков и свою школу. Желаю имениннику здоровья, энергии, новых побед и, конечно, веры надежды и любви, ведь любовь к России и футболу нас объединяет», — сказал Дегтярев «СЭ».
Вместе с ЦСКА Слуцкий трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Под руководством специалиста сборная России выходила на Евро-2016.
Помимо этого, Слуцкий работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Рубине», английском «Халле» и нидерландском «Витессе». С декабря 2023 года россиянин возглавляет «Шанхай Шэньхуа».
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|+/-
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1
|Зенит
|3
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|9-2
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
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7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
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9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
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13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Артур Гарибян
Родина
|2
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0