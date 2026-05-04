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4 мая, 19:59

Дегтярев поздравил Слуцкого с 55-летием: «Любовь к России и футболу объединяет нас»

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Дегтярев и Леонид Слуцкий.
Фото из личного архива Михаила Дегтярева

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с «СЭ» поздравил главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого с днем рождения.

В понедельник, 4 мая, Леониду Слуцкому исполнилось 55 лет.

«От всего спортивного сообщества поздравляю футбольного тренера и менеджера Леонида Слуцкого с 55-летием. Он по праву заслужил репутацию одного из самых неординарных и талантливых функционеров в нашем спорте, а благодаря харизме приобрел узнаваемость далеко за пределами отрасли.

Слуцкий работал более чем с 10 командами, но в нашей стране его особенно ценят за высокие результаты на посту главного тренера ЦСКА, а также как антикризисного менеджера для сборной России в 2015-2016 годах. За рубежом он хорошо проявил себя в таких клубах, как нидерландский «Витесс» и китайский «Шанхай Шэньхуа», во главе которого дважды выигрывал Суперкубок Китая и выходил в плей-офф Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

На мой взгляд, главное достоинство Леонида Слуцкого в умении раскрывать молодые таланты, развивать своих игроков и свою школу. Желаю имениннику здоровья, энергии, новых побед и, конечно, веры надежды и любви, ведь любовь к России и футболу нас объединяет», — сказал Дегтярев «СЭ».

Вместе с ЦСКА Слуцкий трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Под руководством специалиста сборная России выходила на Евро-2016.

Помимо этого, Слуцкий работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», «Рубине», английском «Халле» и нидерландском «Витессе». С декабря 2023 года россиянин возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

Леонид Слуцкий.Слуцкий нашел себя в Китае. Тренеру надо проголодаться по РПЛ, а лиге — по нему

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Футбол
Леонид Слуцкий
Михаил Дегтярев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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