РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Экс-тренер «Анжи»: «Дагестан игнорировал коронавирус. Это связано с некоторыми традициями народа»

16:54
Гаджи Гаджиев (справа). Фото Григорий Бочкарев
Гаджи Гаджиев (справа). Фото Григорий Бочкарев
Теги:

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев в интервью «СЭ» высказался о ситуации с распространением коронавируса в Дагестане.

— Почему в Дагестане сложилась такая ситуация? — переспрашивает Гаджи Гаджиев. — Это связано с игнорированием возможных последствий вируса. И с некоторыми сильными традициями народа. У людей свой образ жизни, от него не хотят отказываться ни при каких обстоятельствах. Превалировали такие настроения: «Мы не боимся никаких вирусов». Какие традиции? Похороны, посещение мечети. Много людей собиралось. Порой очень много.

— А сейчас?

— Нет, сейчас уже введены запреты. Это было на начальном этапе, что и способствовало распространению болезни. И, конечно, надо признать, что оказались не готовы к коронавирусу. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Гаджиевым читайте здесь

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9453
Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир