Экс-тренер «Анжи»: «Дагестан игнорировал коронавирус. Это связано с некоторыми традициями народа»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев в интервью «СЭ» высказался о ситуации с распространением коронавируса в Дагестане.

— Почему в Дагестане сложилась такая ситуация? — переспрашивает Гаджи Гаджиев. — Это связано с игнорированием возможных последствий вируса. И с некоторыми сильными традициями народа. У людей свой образ жизни, от него не хотят отказываться ни при каких обстоятельствах. Превалировали такие настроения: «Мы не боимся никаких вирусов». Какие традиции? Похороны, посещение мечети. Много людей собиралось. Порой очень много.

— А сейчас?

— Нет, сейчас уже введены запреты. Это было на начальном этапе, что и способствовало распространению болезни. И, конечно, надо признать, что оказались не готовы к коронавирусу. (Виталий Айрапетов)

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