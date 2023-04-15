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Сегодня, 10:45

Сильнее ли Тавареш Денисова и Хлусевича? Мнение Корнеева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Томаш Тавареш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» высказался, на какой позиции собираются использовать Томаша Тавареша.

— Про Дуарте ваш скепсис понятен. А что тогда скажете про второго новичка — Тавареша?

— Тавареш интересный игрок, с определенными качествами. Быстрый, умный, здорово оснащен технически. Не боится рисковать. Но пока непонятно, на какую конкретно позицию его брали. Получается, что Абаскаль нередко затыкает им дыры. Хочется понять, куда его все-таки покупали. Как джокера или как железного игрока основы? Вот куда его брали?

— На правый фланг вместо Денисова?

— А вот непонятно. Может быть, и как альтернативу Хлусевичу. В любом случае, считаю, Тавареш принесет пользу москвичам. Если травмы обойдут его стороной, то это приглашение себя оправдает. Просто надо понимать, на какой позиции его конкретно видят. Если справа в обороне, то тогда от него требуется не только защищаться, но и выполнять кроссы, точные подачи. Пока, по большому счету, и спросить с него не за что.

— По своим качествам Тавареш сильнее Денисова и Хлусевича?

— Думаю, да. Сильнее.

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Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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Нападающий «Акрона» Понсе считает Дзюбу лучшим игроком РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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