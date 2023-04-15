Нападающий «Акрона» Понсе считает Дзюбу лучшим игроком РПЛ

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе поделился с «СЭ» мыслями о лучшем футболисте в РПЛ.

«Самый лучший игрок в РПЛ? Не знаю. Наверное, Дзюба! Мы играли против него. Не общались. Только сказали друг другу в очном матче «привет». Он отличный нападающий, топ-игрок!» — сказал Понсе «СЭ».

Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Он забил 186 мячей в 396 матчах чемпионата страны.