Корнеев — о Дуарте в «Спартаке»: «Зачем его подписали? Он туристом приехал?»
Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Спартака» этой весной.
— Главная причина таких результатов «Спартака» этой весной?
— Я бы обозначил сейчас две проблемы в игре красно-белых. Первая — слабая реализация. Команда продолжает создавать моменты, но не забивает достаточно много. Вторая — сложности в обороне.
— Особенно после травмы Джикии.
— Понятно, что Джикия основной защитник, который цементировал оборону. Его нельзя назвать слишком быстрым футболистом, но он очень опытный, хорошо работает с мячом, подсказывает.
— Против «Ахмата» и «Динамо» в центре защиты играли Литвинов и Чернов.
— Литвинов опустился в защиту не от хорошей жизни. Это вынужденная мера. Но она не лучшая. Руслан не центральный защитник, не может там играть на постоянной основе. И вот тут возникает вопрос про Дуарте.
— Весной парагваец лишь однажды выходил в стартовом составе — против «Урала».
— Верно. Но почему его не выпускают после того, как «сломался» Джикия? В чем проблема? Про него же говорили, что это сильный игрок. Заплатили 4 миллиона евро. Сам Абаскаль заявлял, что у парня большое будущее. И что мы видим? Что делает Дуарте? Он просто туристом приехал в Москву? Что происходит? Ведь Абаскаль утверждал этого игрока и считал, что по нынешним временам он стоит таких денег. Но почему тренер его тогда не встраивает в свою систему?
— При этом вы сами сразу сказали, что не понимаете этой покупки.
— Конечно, я и сейчас не понимаю. Время все расставляет по своим местам. Казалось бы, вот он, шанс для Дуарте, так как Джикия оказался в лазарете. Но Абаскаль в него почему-то не верит. Как это может быть в таком клубе? Приобретают игрока в качестве замены Жиго, а потом его не ставят. Странно, не находите? Конечно, Джикии не хватает. А Литвинов полезен на другой позиции. Он здорово действует в качестве box-to-box, сам способен завершить атаки, забивать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4