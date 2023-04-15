Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Корнеев — о Дуарте в «Спартаке»: «Зачем его подписали? Он туристом приехал?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виталий Мешков показывает желтую карточку Алексису Дуарте.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Спартака» этой весной.

— Главная причина таких результатов «Спартака» этой весной?

— Я бы обозначил сейчас две проблемы в игре красно-белых. Первая — слабая реализация. Команда продолжает создавать моменты, но не забивает достаточно много. Вторая — сложности в обороне.

— Особенно после травмы Джикии.

— Понятно, что Джикия основной защитник, который цементировал оборону. Его нельзя назвать слишком быстрым футболистом, но он очень опытный, хорошо работает с мячом, подсказывает.

— Против «Ахмата» и «Динамо» в центре защиты играли Литвинов и Чернов.

— Литвинов опустился в защиту не от хорошей жизни. Это вынужденная мера. Но она не лучшая. Руслан не центральный защитник, не может там играть на постоянной основе. И вот тут возникает вопрос про Дуарте.

— Весной парагваец лишь однажды выходил в стартовом составе — против «Урала».

— Верно. Но почему его не выпускают после того, как «сломался» Джикия? В чем проблема? Про него же говорили, что это сильный игрок. Заплатили 4 миллиона евро. Сам Абаскаль заявлял, что у парня большое будущее. И что мы видим? Что делает Дуарте? Он просто туристом приехал в Москву? Что происходит? Ведь Абаскаль утверждал этого игрока и считал, что по нынешним временам он стоит таких денег. Но почему тренер его тогда не встраивает в свою систему?

— При этом вы сами сразу сказали, что не понимаете этой покупки.

— Конечно, я и сейчас не понимаю. Время все расставляет по своим местам. Казалось бы, вот он, шанс для Дуарте, так как Джикия оказался в лазарете. Но Абаскаль в него почему-то не верит. Как это может быть в таком клубе? Приобретают игрока в качестве замены Жиго, а потом его не ставят. Странно, не находите? Конечно, Джикии не хватает. А Литвинов полезен на другой позиции. Он здорово действует в качестве box-to-box, сам способен завершить атаки, забивать.

Антон Зиньковский. «Дуарте за 4 миллиона приехал в «Спартак» туристом? Зиньковский — первая замена Промесу». Мнение Корнеева

Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
В США заявили о желании украинских боевиков убить Зеленского
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
«Дуарте за 4 миллиона приехал в «Спартак» туристом? Зиньковский — первая замена Промесу». Мнение Корнеева
Золотой матч «Зенита» со «Спартаком» — это вполне реально. Когда должен определиться чемпион
РПЛ: «Торпедо» — «Спартак», «Ростов» — «Зенит» и другие матчи 23-го тура
Вратарь «Торпедо» Бабурин о новом тренере Клотете: «Почувствовали его веру в нас. Общее настроение поднялось»
Лебеденко о возвращении Самсонова в состав «Торпедо»: «Для него это родной клуб. Это важно в сегодняшних реалиях»
Вратарь «Торпедо» Бабурин о матче со «Спартаком»: «Настрой максимальный. Нам нужно брать очки в любом матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Акрона» назвал Аршавина легендой российского футбола

Сильнее ли Тавареш Денисова и Хлусевича? Мнение Корнеева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости