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Экс-спортивный директор «Рубина» рассказал, почему Илья Самошников не перешел в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский рассказал, почему Илья Самошников не перешел в «Динамо».

«Самошников провалил медосмотр в «Динамо»? Это бред. Просто мы с «Динамо» не сошлись в условиях. Илья прошел бы медосмотр в любом клубе мира. Писали, что «Динамо» отдаст за Илью три миллиона евро? Вот примерно в этих цифрах мы и не сошлись», — приводит слова Яровинского Sport24.

В текущем сезоне 25-летний российский игрок провел 16 матчей за казанскую команду, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Самошникова с «Рубином» действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-eks-sportivnyy-direktor-rubina-rasskazal-pochemu-ilya-samoshnikov-ne-pereshel-v-dinamo
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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