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Экс-советник главы РФС Марк Годик скончался на 81-м году жизни

12:25
Марк Годик. Фото РФС
Марк Годик. Фото РФС
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В воскресенье, 12 апреля, бывший советник президента Российского футбольного союза (РФС) Марк Годик ушел из жизни на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Марка Годика», — говорится в заявлении РФС.

В 1996-1998 годах Годик руководил научно-методическим отделом РФС.

С 2003 по 2009-й работал заместителем директора Спортивного Департамента и советником президента РФС.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211596

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