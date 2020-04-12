Экс-советник главы РФС Марк Годик скончался на 81-м году жизни
12:25
В воскресенье, 12 апреля, бывший советник президента Российского футбольного союза (РФС) Марк Годик ушел из жизни на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Марка Годика», — говорится в заявлении РФС.
В 1996-1998 годах Годик руководил научно-методическим отделом РФС.
С 2003 по 2009-й работал заместителем директора Спортивного Департамента и советником президента РФС.
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