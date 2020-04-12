Экс-советник главы РФС Марк Годик скончался на 81-м году жизни

В воскресенье, 12 апреля, бывший советник президента Российского футбольного союза (РФС) Марк Годик ушел из жизни на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Марка Годика», — говорится в заявлении РФС.

В 1996-1998 годах Годик руководил научно-методическим отделом РФС.

С 2003 по 2009-й работал заместителем директора Спортивного Департамента и советником президента РФС.