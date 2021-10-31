В воскресенье, 31 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: в первом круге уральцы победили со счетом 3:1, а во втором сильнее была команда из подмосковья — 1:0.

В случае победы, «Сочи» может подняться в топ-3 чемпионата, туляки же идут на 13-м месте в таблице.

Команды находятся рядом в турнирной таблице: «Урал» — последний с 9 очками, «Химки» — 14-е и опережают соперника всего на два балла.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.