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26 октября, 18:18

Селюк считает, что у Федотова менталитет небольшого клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и турнирное положение команды после 12-го тура РПЛ.

«ЦСКА в этом году выступает плохо. Мы привыкли, что ЦСКА всегда борется за чемпионство. Гинер всех приучил, что второе место, а тем более третье — это уже неудачный сезон. ЦСКА всегда славился боевым характером. Может быть, Федотов что-то не докрутил. Понятно, что первый год он занял второе место, но там была команда, в которую он пришел и уже все есть. Федотов не справляется с возложенными на него задачами. Он тренер для небольших клубов, как Гончаренко. У Федотова менталитет тренера небольшого клуба. Почему у Гончаренко не получилось в ЦСКА? Он немножко упрямый, обидчивый. Возможно, не может работать с футболистами более высокого уровня, с которыми надо находить возможность объясняться. Все травмы в ЦСКА — это тоже тренировочный процесс. У тебя есть 25 футболистов, значит, должны быть те, которые могут подменить друг друга. Если в таком клубе нет замены, что тогда говорить клубам с гораздо меньшим бюджетом?» — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

После 12 туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

29 октября «Краснодар» на выезде сыграет против ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-fedotov-ne-spravlyaetsya-s-zadachami-v-cska-on-trener-dlya-nebolshikh-klubov-kak-goncharenko-299046/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
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28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

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 9 1 3
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