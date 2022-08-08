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Новичок ЦСКА Зделар рассказал о первых впечатлениях от пребывания в Москве

Руслан Минаев
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Новичок ЦСКА Саша Зделар поделился первыми впечатлениями от пребывания в Москве. По словам 27-летнего серба, Белград похож на столицу России своими пробками.

— Какие у вас первые впечатления о России?

— Это огромная страна, Москва — огромный город, — цитирует Зделапа Sport24. — В нем людей живет больше чем во всей Сербии, наверное. С Белградом сложно сравнивать — город тоже немаленький, но, конечно, не такой, как Москва. Я здесь всего неделю, пока сложно что-то говорить, но пробки в Москве и Белграде почти одинаковые. Когда еду здесь на машине, понимаю, что город просто очень большой, но мне еще предстоит познакомиться с ним ближе.

Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля. Футболист принял участие в двух матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-08-serbskiy-novichok-tsska-zdelar-podelilsya-pervymi-vpechatleniyami-o-moskve
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ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Краснодар
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 - : -
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Н. Новгород – Ростов
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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Краснодар

 2
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Оренбург

 2
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

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Краснодар

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