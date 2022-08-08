Новичок ЦСКА Зделар рассказал о первых впечатлениях от пребывания в Москве

Новичок ЦСКА Саша Зделар поделился первыми впечатлениями от пребывания в Москве. По словам 27-летнего серба, Белград похож на столицу России своими пробками.

— Какие у вас первые впечатления о России?

— Это огромная страна, Москва — огромный город, — цитирует Зделапа Sport24. — В нем людей живет больше чем во всей Сербии, наверное. С Белградом сложно сравнивать — город тоже немаленький, но, конечно, не такой, как Москва. Я здесь всего неделю, пока сложно что-то говорить, но пробки в Москве и Белграде почти одинаковые. Когда еду здесь на машине, понимаю, что город просто очень большой, но мне еще предстоит познакомиться с ним ближе.

Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля. Футболист принял участие в двух матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.