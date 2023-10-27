Экс-президент ОКР Жуков назвал интересным предложение включить в РПЛ белорусские команды

Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о возможном включении белорусских команд в состав чемпионата России по футболу.

«Интересное предложение. Можно посмотреть на участие белорусских клубов в РПЛ. Там есть сильные команды», — сказал Жуков «СЭ».

21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские футбольные клубы в российские профессиональные лиги.

Спортивный директор жодинского «Торпедо-БелАЗ» Алексей Юшкевич назвал минусы вхождения в РПЛ. Он отметил, что для белорусских клубов это лишние большие финансовые затраты, а также команды страны стремятся выступать на международной арене, а клубы РПЛ не играют в еврокубках.