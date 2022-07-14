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Наумов отреагировал на слова Мележикова о чемпионстве «Спартака» в новом сезоне

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Экс-президент «Локомотива», футбольный функционер Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова о намерениях стать чемпионами РПЛ в сезон-2022/2023.

«Он, в первую очередь, говорил это своим сотрудником, что другого для московского «Спартака» быть не может. Я приветствую такие слова, он молодец. Другой вопрос — выполнимо это или нет. Наверное, надо к этому идти, все в этой жизни возможно. Пойдет игра — пойдет кураж и все будет у «Спартака» нормально», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» остался на 10-м месте в турнирной таблице. В матче с «Зенитом» за Суперкубок московский клуб потерпел поражение.

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