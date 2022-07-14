«Химки» продлили аренду Боженова до конца сезона-2022/23

«Химки» продлили аренду защитника «Ростова» Кирилла Боженова, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Новое соглашение 21-летнего россиянина действует до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Боженов провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Его контракт с «Ростовом» истекает в июне 2026 года.