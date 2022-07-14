«Химки» продлили аренду Боженова до конца сезона-2022/23
«Химки» продлили аренду защитника «Ростова» Кирилла Боженова, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Новое соглашение 21-летнего россиянина действует до конца сезона-2022/23.
В прошлом сезоне Боженов провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Его контракт с «Ростовом» истекает в июне 2026 года.
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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