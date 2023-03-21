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Сегодня, 17:35

Каряка: «Крылья Советов» наберут свои очки и не попадут в стыковые матчи»

Каряка оценил шансы «Крыльев Советов» на сохранение прописки в РПЛ
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Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка оценил шансы самарцев на сохранение прописки в РПЛ.

«Крылья» еще не набрали очки после возобновления РПЛ, хотя в Кубке России с «Динамо» выглядели неплохо. С чем связан недобор очков виднее Осинькину. В самарский клуб пришли новые игроки, им нужно время на адаптацию. Думаю, что в итоге «Крылья» наберут свои очки. Нужно посмотреть еще календарь самарцев, сыграть надо еще много матчей, поэтому все может произойти. Думаю, что в стыки они не попадут», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

В ближайшем туре чемпионата России «Крылья» на своем поле сыграют против «Оренбурга», идущего на 7-м месте.

Самарский клуб после 20 туров располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Матч состоится 2 апреля в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-krylya-sovetov-naberut-svoi-ochki-i-ne-popadut-v-stykovye-matchi-237211/
Андрей Каряка
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Илья Кутепов

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