Журова заявила, что «Динамо» всегда считало ее членом семьи
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что «Динамо» всегда считало ее членом своей большой семьи.
«Динамо» — это моя семья. Это общество всегда считало меня членом своей большой семьи. Они протягивали руку помощи в самый трудный час моей жизни. Для топовых спортсменов это очень важно, когда общество, в которое тебя приняли, тебя поддерживало и всегда считало тебя своим. И не только спортсменам. Общество оказывает помощь всем. Сотрудникам помогает организовать спортивные мероприятия, выделяет на это средства. Если сотрудник вдруг погибает, то оказывается помощь его семье. Из богатой истории общества «Динамо» лично для меня, как для человека из Ленинградской области, самое знаковое событие — это блокадный матч. Потому что это сила духа. И сейчас этот матч демонстрирует нашим спортсменам, какими сильными мы можем быть. Потому что голодные спортсмены показывали бойцам, что они тоже с ними и тоже сильны духом в момент войны с фашизмом. Это для меня очень ценно», — приводит слова Журовой RT.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4