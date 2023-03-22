Александр Мостовой: «Может, переход на систему «весна-осень» кому-то больше выгоден»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень».

«Много лет назад говорил, что не могу понять, в чем преимущество одной из систем. Многие люди не понимают: где осень, а где весна. Все так запутано. Все ищут проблему в системе игр, но не в этом причина. Почему раньше играли и в холод, и в снег, и в морозы? Качество футбола от этого не менялось. Здесь ищут причину непонятно в чем. Может, переход на систему «весна-осень» кому-то больше выгоден», — сказал Мостовой Sport24.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что при обращении клубов может быть поднят на обсуждение вопрос изменения системы проведения чемпионата России по футболу.